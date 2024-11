Gaeta.it - Giovane di San Giorgio a Cremano denunciato dai Carabinieri per possesso di armi e sostanze stupefacenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’incursione deidella stazione di Portici ha portato alla denuncia di undi 18 anni, residente a San, perillegale di. Questo evento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel monitoraggio delle strade e nella prevenzione di attività illecite, specialmente in un’area che ha recentemente visto un incremento di episodi di cronaca.L’episodio nei dettagliIl, mentre si trovava alla guida della sua automobile in Piazzale Brunelleschi, ha attirato l’attenzione dei. Durante un normale controllo di routine, i militari hanno intimato l’alt. È stato in quel momento che ilha cercato di nascondere qualcosa sotto il sedile posteriore, un gesto che non è passato inosservato agli agenti.