Tg24.sky.it - Da Damiano dei Maneskin a Elon Musk, quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

Leggi su Tg24.sky.it

Prima per aver sostenuto pubblicamente il neo eletto presidente americano durante la sua campagna elettorale, poi a causa dell’abbandonopiattaforma X da parte di numerose celebrità:rimane al centro delle cronache, questa volta per aver assunto un ruolo di prestigio proprio all’interno del panorama politico americano. Intanto, secondo il Times of Israel, Donald Trump avrebbe nominato l’inviato speciale per il Medio Oriente. Ha preso il via la 29esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima. La Cop29 si tiene in un contesto di assenze importanti, come quelle di Biden e Macron, e sotto l’ombra dell'incerta posizione futura degli Stati Uniti sugli accordi climatici. Mentre Spagna e Sicilia contano i danni causati da maltempo e inondazioni, il clima continua a stupire, con una nevicata storica verificatasi martedì 12 novembre nel deserto di Al Jawf.