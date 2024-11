Sport.quotidiano.net - Cubino rischia a Cerreto. S. Piero ospita l’Academy

Si preannuncia interessante questo sabato calcistico di Promozione con due anticipi relativi all’11ª giornata. Queste le gare in programma alle 14,30. Girone A Real Cerretese-(arbitro: Martini di Arezzo). Si profila interessante questa trasferta per la matricoladel tecnico Jacopo Bonciani (nella foto) sul campo di una buona Real Cerretese. Si tratta di uno scontro diretto play off con le due squadre in salute (la Cerretese è quarta in classifica davanti al) che mirano entrambe a stare in alto. Con il rientro della squalifica dell’esperto portiere Matteo Allegranti è probabile che il giovane numero uno Lorenzo Lutzu (2007), torni a sedersi in panchina. Pertanto, oggi ilsi presenta al completo con Paggetti, Chiesi e Malizia pronti a fare gol al portiere di casa Battini.