Inter-news.it - Barella jolly a centrocampo? Esperimento, non norma. Una certezza all’Inter

Leggi su Inter-news.it

Nicolòè stato impiegato da Luciano Spalletti nella posizione di trequartista nel match valido per la quinta giornata di Nations League tra Belgio e Italia. Il sardo ha una collocazione precisa nell’Inter di Simone Inzaghi.LA DECISIONE – Nicolòha giocato, in maniera ottimale, la sfida tra Belgio e Italia di Nations League. Gli azzurri hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Sandro Tonali, regalando nel complesso una prestazione dall’alto tasso tecnico e di spettacolo nell’arco dei 90 minuti. Per quanto riguarda il calciatore dell’Inter, non vi è dubbio che il classe 1997 si sia ben disimpegnato nel match contro i belgi, rispondendo presente alla richiesta di Luciano Spalletti di agire da collante trae attacco. Mail discorso è ben diverso, per cui è bene evitare di imporgli ulteriori responsabilità in maglia nerazzurra.