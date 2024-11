Oasport.it - Bagnaia può ancora vincere il Mondiale. Cosa deve accadere nell’ultima gara a Barcellona

IlMotoGP 2024 si deciderà domani: Jorge Martin non ha chiuso i conti nella Sprint odierna, ma ha difeso 19 punti di margine su Francescoquando ne mancano appena 25 da assegnare. L’ibericototalizzare almeno un punto in più dell’italiano dopo l’ultimo Gran Premio, dato che in caso di arrivo a pari punti la spunterebbea dispetto di Martin, grazie al maggior numero di vittorie nelle gare lunghe.Sono sostanzialmente due le combinazioni che darebbero il titolo iridato a Francesco: nel primo caso il pilota italiano domani dovràe sperare che Jorge Martin non arrivi tra i primi 9. Lo spagnolo dovrebbe conquistare 7 punti (9° posto) peril titolo.La seconda eventualità che andrebbe a premiare l’azzurro sarebbe quella che vorrebbe Francescoconcludere al secondo posto domani: in questo caso il centauro italiano dovrebbe però sperare che lo spagnolo Jorge Martin non arrivi tra i primi 14.