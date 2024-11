Lookdavip.tgcom24.it - Vent’anni dopo Halle Berry si rimette il vestito dell’Oscar

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

E’ una festa lunga una settimana quella organizzata per celebrare i quarantacinque anni di attività di Elie Saab. Una serie di appuntamenti si sono susseguiti a Riyadh in occasione del 1001 Seasons of Elie Saab. Il culmine si è raggiunto con una sfilata maestosa, tra performance esclusive e modelle inaspettate. Sono tante le star volate in Arabia Saudita per presenziare all’happening. Le star in Arabia SauditaElie Saab circondato dalle starPizzi, cristalli, ricami, colori accesi, maliziose trasparenze, opulenza: lo stile di Elie Saab è inconfondibile. Nel corso della sua lunga carriera, il designer libanese hale donne più famose del mondo, dalle star di Hollywood alle reali, passando per le spose illustri. Nulla è stato lasciato al caso nell’organizzazione del quarantacinquesimo anniversario della maison.