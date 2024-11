Secoloditalia.it - “Up patriots to arms”: su Mps non passa lo straniero. Meloni trasforma la banca rossa in tricolore

Un autorevole quotidiano economico, “Milano Finanza”, non senza un po’ di ironia e un pizzico di malizia, oggi ha titolato “ha una“, richiamando la famosa e tragicomica frase dell’allora segretario dei Ds, Piero Fassino, nei giorni della scalata di Bnl alla “” Unipol. Oggi, per un’altra “”, Mps, lo scenario è completamente diverso, gli interessi di partito non c’entrano, quelli dell’Italia sì. “Upto“, canterebbe Franco Battiato, patrioti (banchieri), alle armi!La mossa del governo – liberare una quota a favore di “cavalieri bianchi e patrioti”, Del Vecchio e Caltagirone – ha consentito al Monte dei Paschi di Siena, dopo anni di agonia e decenni di monopolio della sinistra sulla sua “governance”, di proporsi all’interno di un gruppo che è già terzo polorio (e potrebbe diventare il secondo), di respingere l’assalto francese di Crédit Agricole all’istituto senese e innervare l’azionariato di una forte matrice nazionalista, sovranista, o – senza enfasi politiche – semplicemente italiana.