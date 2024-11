Gamberorosso.it - Un Supertuscan si posiziona sul podio della classifica di Wine Spectator

Leggi su Gamberorosso.it

Sisul, in terza posizioneTop 100 di, l’annata '21 del Tignanello. «L’annata 2021 segna il 50° anniversario di questo iconico super toscano, ideato di Piero Antinori con l'aiuto di Giacomo Tachis e dell'enologo di Bordeaux Émile Peynaud. Un punto di svolta per la Toscana e l'Italia, Tignanello rimane uno dei più grandi rossi d'Italia, rivelando ulteriore finezza e purezza da questo superbo raccolto» si legge sul sitorivista statunitense. Dopo la nona posizione occupata dal Barolo Albe di G.D. Vajra, un altro vino italiano entra nella Top 10statunitense, che si sta caratterizzando da diverse etichette di vini statunitensi. Manca solo da svelare il vino in prima posizione e che l’anno scorso è stata conquistata dal Brunello di Montalcino 2018 di Argiano.