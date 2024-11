Lanazione.it - Un plotone di 34 poliziotti. Rinforzi a Pisa e provincia: "Territorio più presidiato"

di Gabriele MasieroSono attesi per la prima decade di dicembre i nuovi 15della questura, parte dei 34 assegnati dal dipartimento della pubblica sicurezza alle diverse articolazioni della polizia presenti nella nostra. Altri 15 (tre con il grado di ispettore e 12 agenti) andranno alla polizia ferroviaria e quattrorafforzeranno l’organico della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto. L’arrivo dei, annunciata nei giorni scorsi dal deputato leghista Edoardo Ziello, è stato ufficializzato dal piano delle assegnazioni del dipartimento relative al mese di dicembre ed è stata accolta dai vertici della questura come "un contributo significativo per far fronte alle esigenze del". Nessun commento ufficiale, in attesa anche del necessario confronto con lo stesso dipartimento per analizzare i numeri relativi agli uffici che hanno più bisogno di rafforzare gli organici.