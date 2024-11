Tour Music Fest 2024 torna il più grande contest musicale europeo

Leggi su Funweek.it

Il, il piùaleper nuovi talenti,dal 24 novembre al 1° dicembrenella Repubblica di San Marino per un’edizione senza precedenti. La maniazione, che celebra quest’anno la sua 16° edizione, accoglierà 650 artisti selezionati tra 29.000 candidati provenienti da tutta Europa. Per otto giorni, ilival si articolerà in un ricco programma di eventi gratuiti, tra esibizioni live, masterclass e incontri, trasformando San Marino nella capitale dellaa emergente.Leggi anche: — SAN MARINO, UN’ANTICA REPUBBLICA SOSPESA TRA STORIA E BELLEZZA: COSA VEDERECon l’obiettivo di promuovere la crescita artistica basata sulla condivisione e l’incontro piuttosto che sulla pura competizione, iloffre un’esperienza formativa unica: “Gli artisti emergenti sono il futuro dellaa”, ha dichiarato Gianluca Musso, direttore delival diffuso che si è rivelato negli anni passati una preziosa opportunità per Ermal Meta, Mahmood, Loredana Errore, Renzo Rubino e molti altri.