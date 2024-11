Lanazione.it - Toscana, un esercito di over 65 al lavoro per necessità. La pensione a molti non basta

Firenze, 15 novembre 2024 – Ancora morte sul. Nel primo pomeriggio di ieri un elettricista di 51 anni è deceduto in un’azienda di Casciana Terme, nel comune di Casciana Terme Lari, dove stava effettuando dei lavori su incarico della ditta. Si chiamava Giacomo Barsottini ed era titolare di una impresa individuale. Due le ipotesi. Barsottini potrebbe aver avuto un malore ed è precipitato dal cestello sul quale si trovava dopo aver perso i sensi, oppure è caduto ed è andato in arresto cardiaco. L’unica cosa certa è che quando sono intervenuti i sanitari del 118 il cuore del 51enne elettricista non batteva più. Hanno provato a rianimarlo a lungo ma non c’è stato niente da fare. Barsottini era divorziato e non aveva figli. La salma è stata trasferita alla medicina legale di Pisa per l’autopsia.