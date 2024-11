Lanazione.it - Sport: inclusione e multietnicità

linguaggio universale:". Questo il titolo del convegno organizzato domani dalle 9.30, nel salone capitolare della chiesa di San Domenico, da Ansmes insieme a Csi di Prato, Coni e Cip. All’interno della mattinata si terrà la cerimonia delle benemerenze Ansmes Prato 2023. Per la categoria ‘Giudici’ premio alla memoria ad Andrea Lastrucci, arbitro internazionale Fifa calcio a 5. Per la categoria ‘Atleti’ le benemerenze sono state assegnate a Lucrezia Nieri, campionessa italiana di marcia, e a Chiara Tabani e Giuditta Galardi, giocatrici della nazionale di pallanuoto femminile, recentemente medaglia di bronzo ai campionati mondiali. Per la categoria ‘Tecnici’ premiato Angelo Bellanova, allenatore nazionale Fidal e insegnante di scienze motorie, mentre per la categoria ‘Dirigenti’ i riconoscimenti andranno a Riccardo Bonaccorsi, presidente Fir Toscana, Vinicio Pagli, presidente del Csi di Prato, e Marco Romagnoli, presidente del Tc Prato.