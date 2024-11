Lanotiziagiornale.it - Salvini sale in cattedra ma si ferma solo ai titoli

Matteoha girato i talk show brandendo come prova delle sue ragioni un articolo che lo smentisce. Il leader della Lega si è lanciato in un’appassionata difesa dei dazi promessi da Trump, e per dimostrare che non farebbero male all’export italiano ha pensato bene di citare un pezzo di Pagella Politica. Peccato che quell’articolo non confermi affatto la sua versione. È come seavesse lettoil titolo “L’export italiano negli Usa è aumentato sotto la presidenza Trump” e si fosseto lì, convinto di aver trovato il Santo Graal delle sue argomentazioni. Ma l’articolo in questione nonnon sostiene che i dazi di Trump abbiano fatto bene all’economia italiana ma mette in guardia dal trarre conclusioni affrettate.I dati mostrano che se l’export italiano è cresciuto sotto Trump, lo ha fatto a un ritmo più lento rispetto al periodo precedente.