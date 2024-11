Presto sostituita Caterina Balivo la Rai pronta verso il cambio | la ‘regina’ al su posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Inutile girarci intorno, La volta buona continua a deludere le attese e il destino diè sempre più a rischio. Secondo alcuni ben informati la Rai non rinnoverà il contratto della conduttrice aldelle quale potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Si tratta di voci, è ben ricordarlo,quindi resta per ora saldissima al suo, ma è altrettanto vero che più di qualche volta queste voci hanno avuto più di qualche filo di verità.>> “Sta per tornare in Casa”. Grande Fratello, clamoroso rientro. Il pubblico è già in festa: “Avete fatto la scelta giusta”Di certole sta tentando tutte per rialzare gli ascolti: dalla cronaca nera che ha caratterizzato la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa, si è passati a temi molto più pop con alcuni ospiti fissi da Ballando con le stelle, la trasmissione di punta Rai di questo momento.