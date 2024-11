Gaeta.it - Pescara: il sindacato di polizia chiede potenziamento organico e un nuovo commissariato

La Questura diaffronta una situazione di carenza diche preoccupa i rappresentanti delAutonomo di. Le autorità ministeriali non considerano necessario, almeno per ora, elevare il rango della Questura pescarese, un passaggio che potrebbe portare a un incremento nel numero di agenti. Tuttavia, si fa sentire con forza la richiesta di aprire una Montesilvano, una necessità emersa anche in passato, soprattutto durante i mesi estivi.La situazione attuale della Questura diIl Sap diha rinnovato le sue preoccupazioni riguardo alla dotazione di personale della Questura locale. Attualmente il numero degli agenti è ritenuto insufficiente per gestire le problematiche legate alla criminalità e all'insicurezza che caratterizzano la città adriatica.