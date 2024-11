Inter-news.it - Pagelle Belgio-Italia, i voti ai 4 dell’Inter. Migliore? Non Barella – TS

Leggi su Inter-news.it

L’batte di misura ile accede alla prossima fase della Nations League. Bella provao collettivo e dei calciatoripresenti in campo: promossoda trequartista. Ledia cura di Tuttosport.PROMOSSO– Nella sfida che l’ha vinto contro ilgrazie a una rete di Sandro Tonali, l’attesa in casa Inter era tutta per Nicolò. Il centrocampista è stato schierato da Luciano Spalletti in posizione da trequartista, da numero 10 alle spalle di Mateo Retegui.ha convinto, come confermano ledi Tuttosport che attribuiscono un 6,5 al centrocampista nerazzurro: interessanti i movimenti tra le linee, splendido il tocco per Di Lorenzo nell’azione del vantaggio.: garanzia Bastoni, per lui 7.