Oasport.it - MotoGP, GP Barcellona 2024. Bagnaia “brucia” di 80 millesimi Bezzecchi nelle pre-qualifiche. Martin deve inseguire

Leggi su Oasport.it

Al circuito del Montmelò si sono concluse le pre-del Gran Premio della Solidarietà, ultimo atto del Mondiale di. La sessione ha determinato i 10 piloti esentati dal barrage del Q1, oltre a fornire indicazioni legate ai rapporti di forza in vista delle fasi cruciali dell’evento che assegnerà l’Iride.Partiamo proprio dai contendenti per il titolo, Jorgee Francesco, separati in classifica generale da 24 punti in favore dello spagnolo. Quest’oggi l’alfiere del team Pramac ha fatto segnare un tempo di 1’39”214, valsogli la quinta posizione nella tabella cronometrica. L’italiano ha invece chiuso il suo giro più rapido in 1’38”918, attestandosi al primo posto.Nel mezzo si sono infilati il redivivo Marco(1’39”249), l’enfant du pays Aleix Espargargò (1’39”025) e il sorprendente Johann Zarco (1’39”197).