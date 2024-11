Ilrestodelcarlino.it - Medei: "Bravi a rendere semplice la partita"

L’Mvp Mattia Bottolo apre le interviste: "Queste partite sono complicate in trasferta, non èessere al top dopo viaggi lampo. In passato siamo incappati in qualche scivolone, come lo scorso anno a Galati, ma questa (ieri, ndr) sera abbiamo fatto bene il nostro dovere. Negli scontri a eliminazione diretta bisogna girare sempre al massimo. All’inizio del primo e del secondo set qualche problema lo abbiamo avuto, poi abbiamo imposto il nostro ritmo confermando una buona forma. Stiamo crescendo dal punto di vista del gioco, soprattutto in battuta. Abbiamo messo pressione sbagliando poco". Il centrale Gargiulo: "Per me è stato l’esordio in una competizione europea, ho saputo nello spogliatoio che sarei entrato titolare, una grande emozione per me giocare dall’inizio a Karlovy Vary. Devo dire che ho vissuto un buon debutto visto che laè stata bella e abbiamo vinto in tre set.