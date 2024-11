Thesocialpost.it - Manovra, è scontro sulle proposte di modifica. Mutui agevolati solo per coppie sposate e 3 miliardi in più per il Ponte

La nuova proposta diallafinanziaria avanzata da Forza Italia potrebbe restringere l’accesso al Fondo di garanzia per isulla prima casa. Il Fondo, che copre il 50% della quota capitale del mutuo, dà priorità a giovani, famiglie monoparentali con figli minorenni e giovani fino ai 36 anni con redditi bassi. L’emendamento firmato dai deputati Roberto Pella e Francesco Cannizzaro, invece, prevede che la priorità venga concessaalle “giovaniunder 30” che dimostrano un “progetto di vita finalizzato al matrimonio”. La proposta è al vaglio della commissione Bilancio, insieme ad altre 4.561 modifiche alla. Entro mercoledì, queste verranno ridotte a 600 e successivamente a 250, per lasciare spazioagli emendamenti più rilevanti.Mini Aumenti e Nuovi Semestri per il TFRTra le modifiche principali, Forza Italia insiste su un incremento delle pensioni minime, con un aumento del 2,7% nel 2025 invece del 2,2% attualmente previsto.