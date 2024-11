Movieplayer.it - Lorenzo Spolverato minaccia Javier Martinez al Grande Fratello “Se lo prendo….”

Nuovo scivolone per il modello milanese, che si è ritrovato ancora una volta al centro delle polemiche sul web a causa dei suoi toni minacciosi e intimidatori., modello milanese e fidanzato di Shaila Gatta, continua a far parlare di sé al, ma non sempre in termini positivi. Il suo comportamento, tra intimidazioni e minacce verbali, è oggetto di pesanti critiche da parte del pubblico, che segue con attenzione la diretta su Mediaset Extra. Tuttavia, molti di questi episodi sembrano essere ignorati durante le puntate in prima serata condotte da Alfonso Signorini. Gli episodi che hanno indignato il pubblico Fin dalle prime settimane del reality,nella casa più spiata d'Italia ha mostrato un carattere controverso, soprattutto nei confronti delle coinquiline.