Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 51-53, Eurolega basket in DIRETTA: V nere vicinissime ai Campioni d’Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30Tre triple in una stessa azione per il, di cui due di Sluokas, sbagliate. 3’15” a fine terzo quarto.55-56 2/2 Shengelia.53-56 Segna il libero del tecnico Cordinier, adesso gli altri due di Shengelia.Fallo tecnico per proteste contro Nunn, che si lamenta per il fallo già ricevuto a proprio sfavore su Shengelia a terra nella lotta per il pallone. Quarto fallo per il numero 25 dei verdi.52-56 Al rientro dal timeout due liberi per Pajola, che fa 1/2.E c’è timeout in campo.51-56 Arriva subito la tripla di Mitoglou.51-53 CHE PALLA DI CORDINIER! Per l’appoggio di Pajola!49-53 Clyburn! Interrompe l’impasse delle squadre con il coast to coast solitario e l’appoggio.Vari minuti di situazioni particolari: schiacciata sbagliata da Cordinier, stoppata clamorosa di Mitoglou.