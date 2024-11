Lanazione.it - Laura Santi ora è libera di scegliere. La Asl riconosce il suicidio assistito: "Diritto non solo mio ma di tutti"

"Ho vinto la mia battaglia! Dopo due anni e mezzo ho concluso la mia battaglia giudiziaria. Lo Stato italiano, nella fattispecie la mia regione e la mia Asl, hanno riconosciuto che sonodi morire in Italia". Sono le parole di, cinquantenne di Perugia affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla, dopo il viadella Asl aldi accedere al fine vita, che comunque ancora non intende utilizzare., ora inchiodata su una sedia a rotelle, assistita giorno e notte dal marito-caregiver Stefano, ha dunquee quattro i requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale sul. Lo ha reso noto l’associazione Luca Coscioni spiegando che arlo è la relazione della commissione medica. Dunque la giornalista perugina è la prima cittadina umbra e la nona persona in Italia, a ottenere l’ok per l’accesso alla morte volontaria assistita.