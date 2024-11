Iodonna.it - L'alternativa alle solite gonne a tubino? Una balloon skirt

Leggi su Iodonna.it

Con un tocco fresco e giocoso, la gonna palloncino Inverno 2024 riscrive le regole dei look stagionali in chiave girlish e non convenzionale. A differenza dellea matita e delleplissettate, che sono colonne portanti del guardaroba femminile, lehanno conosciuto fasi alterne nella moda, con alti e bassi a seconda dei trend e delle epoche. Gonna a pieghe nera: 5 outfit dai 20 ai 60 anni X Nata dall’estro di Cristobal Balenciaga sul finire degli Anni ’50, questa nuova silhouette diede linfa giocosamise delle signore dell’epoca, per tornare poi in epoche diverse, negli Anni ’80 o Duemila.