Il Patriarca 2: il cast della seconda stagione della serie con Claudio Amendola

Il2: ilconsu Canale 5. Attori e personaggiQual è ilde Il2? Lacon protagonistava in onda in prima serata dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40 su Canale 5. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.è Nemo Bandera, ildi Levante. L’uomo rischia di perdere tutto dopo la diagnosi del morbo di Alzheimer. Attore poliedrico di cinema e tv,lavora anche come conduttore tv e regista. Antonia Liskova interpreta Serena Bandera, la moglie di Nemo che deve difendere la Deep Sea da sua sorella Monica. Nata a Bojnice, Antonia Liskova è un’attrice ed ex modi origini slovacche.