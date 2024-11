Linkiesta.it - Il mondo del tartufo, cuore sotterraneo del bosco

Non è un tubero e nemmeno un parassita: il(dal latino terrae tufer e dall’evoluzione in volgare territùfru, cioè escrescenza della terra) è a tutti gli effetti un fungo ipogeo eterotrofo, che cresce sottoterra e trae nutrimento dalle radici di una pianta arborea o arbustiva (pino, quercia, nocciolo, salice, leccio, roverella, rovere, carpino, cerro, farnia, tiglio, pioppo, cedro) con cui vive in un rapporto di simbiosi benefico per entrambi.Come ingrediente di cucina, ilè noto fin dall’epoca dei Babilonesi (3000 a.C.) e dei Sumeri e già gli Egizi (intorno al 2600 a.C.) e i Romani lo consideravano un alimento raro e costoso, secondo la leggenda originato dall’incontro tra la pioggia, il tuono e il fulmine di Giove (che, essendo il dio della virilità e dell’erotismo, avrebbe trasferito a questo prodotto straordinarie proprietà afrodisiache).