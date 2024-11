Gaeta.it - I vincitori del premio The Bridge 2024: riconoscimenti per la narrativa e saggistica italiana e americana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter IlThe, un riconoscimento di prestigio che promuove la letteratura, ha reso noti idella sua IX edizione. Sono stati selezionati due autori per ciascuna delle categorie in concorso:. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma, offrendo così un’importante opportunità di incontro e scambio culturale tra le due realtà letterarie.Idella letteraturaPer la, il riconoscimento va a Carmen Pellegrino con il suo libro “Dove la luce”, pubblicato da La nave di Teseo. Selene, protagonista del romanzo, affronta un viaggio tra memoria e scoperta, esprimendo riflessioni profonde sulla luce e sull’esistenza. L’opera cattura l’attenzione di lettori e critici per la sua scrittura evocativa e le tematiche universali che affronta.