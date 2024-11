Lanazione.it - I piccoli Comuni vogliono liberare l’acqua

Leggi su Lanazione.it

La battaglia deiper ’bene comune non si ferma. Dall’assemblea dei soci di Alia Multyutility alla lettera per cercare di far sentire la voce di chi vuole lo stop al bando per la gestione delnella Toscana centrale. Diecichiedono che venga convocata la Conferenza territoriale "per discutere la ripubblicizzazione delinsieme aie si sospenda l’attività di individuazione del socio privato di Publiacqua". Richiesta formalizzata dai sindaci di Cantagallo, Vaiano, Carmignano, Sesto, Calenzano, Campi Bisenzio, Borgo San Lorenzo, Castelfranco Piandiscò, Rufina e Vicchio.