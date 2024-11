Ilrestodelcarlino.it - I look dei candidati dell’Emilia Romagna de Pascale e Ugolini al confronto clue

Bologna, 15 novembre 2024 – L’apparenza inganna, si dice. L’abito non fa il monaco. Tutto vero, ma quando si tratta di politica non si può pensare che lo stile – l’outfit si dice oggi – non abbia un suo significato. Anche ilparla, tanto più all’interno di una campagna elettorale come quella che ha visto protagonisti Michele deed Elenanella corsa alla presidenza della Regione. E, incontro dopo incontro, è emerso quanto lo stile scelto dagli sfidanti sia rimasto coerente in tante occasioni. Sicuramente sobrio, senza eccessi. Compreso ilfinale di ieri sera al teatro Duse. E a questo proposito abbiamo chiesto a Carla Gozzi, esperta di mode e stili, di raccontarci qualcosa di più su i due ’duellanti’. A partire dal candidato del centrosinistra. Chi sono ia presidente della regione EmiliaMichele de: informale in blazer e jeans Il“Ile la comunicazione visiva di Michele de– esordisce Gozzi– è efficace e vicina agli elettori perché combina in modo intelligente due elementi fondamentali per costruire la propria immagine pubblica: autorevolezza e accessibilità.