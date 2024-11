361magazine.com - “Ho preso un Granchio”: da lunedì 18 novembre la webserie su La5, Cine34 e Mediaset Infinity

Il suo titolo è “Houn” ed è l’iniziativa 2024 promossa dal Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e sostenuta da Mediafriends.Scritta, diretta e interpretata dagli adolescenti in cura presso l’Istituto, con la supervisione di un team di professionisti e prodotta dalla onlus Fondazione Bianca Garavaglia ETS, “Houn” è unain 7 episodi da circa 7 minuti ciascuno.Un progetto che Mediafriends ha sposato con convinzione per accendere l’attenzione sui giovani pazienti oncologici, per migliorare la loro qualità di vita anche attraverso la possibilità di esprimersi nelle forme più amate dai ragazzi, come le.Si parte il 18, in seconda serata su La 5, il canale 30 del digitale terrestre, con un episodio della serie, arricchito dalla partecipazione straordinaria di Aldo, Giovanni e Giacomo, che verrà riproposto, il giorno successivo, alle ore 17.