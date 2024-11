Ilfoglio.it - Gli studenti in piazza contro il governo "complice del genocidio". E contro Schlein

Ragazzi e ragazze di tutta Italia si sono radunati nelle piazze e nelle strade in occasione della giornata internazionale deglidel 17 novembre, per lo sciopero indetto dai sindacatiile le politiche scolastiche del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Il nome della manifestazione – poco attinente alle politiche scolastiche e molto al– è No Meloni day. A Torino è stato bruciato per strada il manichino con il volto del ministro Valditara. In diverse città glihanno portato in giro cartelli con i volti dei ministri sporcati da una mano insanguinata. Oltre Meloni, Tajani, Piantedosi e Crosetto c'è anche quello della leader dem Elly, "del” secondo i manifestanti. Cartelloni e fumogeni hanno invasole Ostiense a Roma, dove il corteo diè poi arrivato al ministero dell'Istruzione e del Merito.