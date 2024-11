Lettera43.it - Fuga da X, il St. Pauli lascia la piattaforma per protestare contro Elon Musk

Leggi su Lettera43.it

Alle varie personalità del mondo dello spettacolo e ai giganti dell’editoria, anche lo sport (per ora in una minima parte), si è unito allada X. Il primo grande club europeo are laè il St., società tedesca da sempre impegnata politicamente: dichiaratamente antifascista, vicina alla comunità lgbtqia+ e a sostegno della causa palestinese. In realtà l’account non sarà disattivato, ma abbandonato, in protestail suo proprietario, ovvero, accusato di aver preso illlo di Twitter e di averlo trasformato «in una macchina dell’odio, dove il razzismo e le teorie del complotto possono diffondersi senzallo e persino essere curate. Insulti e minacce sono raramente sanzionati e sono venduti come libertà di parola. Inoltre, dopo la sua vittoria elettorale, Donald Trump ha sceltoper dirigere un nuovo dipartimento governativo.