Ilfattoquotidiano.it - Francesco Totti e Ilary Blasi tracciano la strada per il divorzio? I testimoni chiave e l’assegno di mantenimento: cosa manca per la separazione ufficiale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nessun accordo per iltra. A rivelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui l’ex coppia dovrà dimostrare davanti al giudice che la responsabilità della fine del matrimonio è dell’altro, stabilendo in questo modo chi dei due ex coniugi provvederà all’addebito diper infedeltà. La, però, sembra essere tracciata e la partita si dovrebbe giocare sul banco dei, dove potrebbe essere finalmente svelata la verità su un matrimonio finito ormai da due anni.Così, l’attenzione si sposta nuovamente su due: Cristiano Iovino, il personal trainer che, secondo l’ex capitano della Roma, avrebbe avuto un flirt con sua moglie nel 2021, e Alessia Solidani, la hair stylist e amica intima diche, sempre secondo, avrebbe aiutato a organizzare i presunti incontri tra la conduttrice e il personal trainer.