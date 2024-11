Imiglioridififa.com - FC 25 La Promo Track Stars (Stelle dell’atletica) con gli Hero

In data 15 novembre EA SPORTS ha rilasciato il Team delleche ha degli ottimi giocatori a partire da Courtois e Theo Hernandez oltre aglicome Lucio e Ginola.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Courtois 90Hernandez 89Davies 87Martinez 87Xhaka 87Ramirez 87Salma Paralluelo 87Oshoala 87Chiesa 86Diaby 86Sauerbrum 86Van de Ven 86Milinkovic-Savic 86Chawinga 86Gordon 85Zapata 85Adeyemi 84Thierry Correia 84Bombito 84Caqueret 84GliLucio 91Ginola 90Okocha 89Lizarazu 89Cordoba 88Cole 88Kewell 88Giuly 87Donovan 87Cahill 86For The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.