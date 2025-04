Francesca Michielin l’addio a Marta Donà e Latarma

Latarma Management", questo l'annuncio di Francesca Michielin sui social, rendendo pubblica la separazione da Marta Donà, stessa manager di Olly e Angelina MangoL'articolo Francesca Michielin, l’addio a Marta Donà e Latarma proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Francesca Michielin, l’addio a Marta Donà e Latarma Leggi su Ildifforme.it "Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più conManagement", questo l'annuncio disui social, rendendo pubblica la separazione da, stessa manager di Olly e Angelina MangoL'articoloproviene da Il Difforme.

