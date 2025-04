Internews24.com - Inter ingiocabile? Mkhitaryan ritorna sulle sue parole e manda una frecciatina alla stampa!

Leggi su Internews24.com

di Redazionesueuna! La risposta del centrocampista armenoNel corso della conferenzavigilia diBayern Monaco, ad Henrikhè stato chiesto di tornare sulla frase pronunciata da lui stesso circa due mesi fa, quando aveva definito l’”. Queste ledell’armeno in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League.SERVIRA’ UN’ALTRA PARTITA DA “INGIOCABILI” PER ANDARE AVANTI? SONO ANCORWA CONVINTO DI QUELLA FRASE CHE AVEVO DETTO? – «Quello che avevo detto è stato due mesi fa, ho detto una cosa e ci avete fatto subito i titoli. Va bene, non c’è problema. Però è il mio parere, la mia opinione che stavo pensando in quel momento. Essendo dentro vedo come lavorano i miei compagni, come sudano per la maglia e per i nostri tifosi, la società e per tutti.