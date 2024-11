Lanazione.it - Elettricista morto a lavoro, aveva 51 anni. Malore o caduta: la dinamica da chiarire

Casciana Terme (Pisa), 15 novembre 2024 – L’arresto cardiaco e ladal cestello. Oppure lae ilseguente al trauma. Sono queste due le ipotesi sulle cause della morte di un cinquantunennedi Ponsacco vittima sul. La scia dei morti sui luoghi disi è drammaticamente allungata ieri pomeriggio poco dopo le 15 alla ditta Poliflex di Casciana Terme dove Giacomo Barsottini,, stava effettuando un intervento di riparazione su incarico della stessa impresa. Barsottini era titolare di una ditta individuale ed era unesperto, oltre che molto competente. Ieri era sul cestello e stava effettuando un intervento in una parte alta del capannone della Poliflex quando è improvvisamente precipitato a terra. Subito soccorso dal personale dell’impresa che produce piatti per doccia, le sue condizioni sono apparse disperate.