Oasport.it - Curling, Europei Lohja 2024. Dopo l’argento dello scorso anno, l’Italia femminile parte fra le tre favorite per il titolo

Leggi su Oasport.it

Negli otto giorni che vdal 16 al 23 novembre si disputeri Campionatidi. Il palcoscenico della quarantanovesima edizione dell’evento sarà la città finlandese di, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki. Nel settorecome una delle papabili per le medaglie.Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (accompagnate da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva) è in forte ascesa a livello globale, come testimoniato dagli eccellenti risultati conseguiti durante la scorsa stagione.Proprio nella manifestazione continentale del 2023, tenutasi ad Aberdeen, è arrivata una splendida medaglia d’argento. Anzi, di ”argento vivo”, come si suole dire. Non si poteva davvero chiedere di più alle azzurre, protagoniste di una prestazione pressoché impeccabile in finale, dove si sono inchinate alle più forti elvetiche.