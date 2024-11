Gaeta.it - Cresce la formazione in fisioterapia: 37 neolaureati presentano le loro tesi all’Università del Molise

Facebook WhatsAppTwitter Sabato 16 novembre, l’Università delospiterà un importante evento dedicato alla. Un totale di 37 candidati, provenienti da diverse regioni italiane come, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Abruzzo, presenteranno ilavori dinel corso della discussione finale del Master biennale di 1° livello inmuscoloscheletrica e reumatologia. Questo master, istituito nel 2018, si posiziona come uno dei cinque percorsi di specializzazione inattivi nel territorio nazionale, con UniMol che funge da punto di riferimento per il Centro-Sud.Il master inmuscoloscheletrica e reumatologiaIl Master inmuscoloscheletrica e reumatologia ha riscontrato un notevole successo sin dall’inizio, attirando un numero di domande che supera di tre volte la disponibilità dei posti.