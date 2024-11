Bergamonews.it - Cent’anni senza Puccini, alla Sala Piatti tante emozioni con la “Vie de Bohème”

Bergamo. Nel centenario della scomparsa di Giacomo(1924-2024), Ab Harmoniae Onlus e la sua presidente Denia Gavazzeni Mazzola presentano, il 16 novembre alle 16.30, inAlfredoa Bergamo, la “Vie de” fonte letteraria cui si ispirarono Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, per il libretto de Ladi Giacomo.Quando nel 1851 lo scrittore francese Henri Murger pubblicò sulla rivista letteraria “Le Corsaire” il romanzo “Scènes de la vie de”, raccolta di alcune storie narranti scene della vita di un gruppo di bohémiens vissute nel Quartiere Latino della Parigi del 1840, non poteva egli immaginare che, quasi mezzo secolo più tardi, Luigi Illica e Giuseppe Giacosa si sarebbero ad esso ispirati per preparare a Giacomoil libretto per il suo più “giovane” capolavoro.