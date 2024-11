Quotidiano.net - Caccia al regalo ... più buono

Il Natale dei tifosi I tifosi di Juventus, Milan e Inter si preparano a un Natale all'insegna del tifo. E il merito è di Balocco che, anche quest'anno, porta sulle tavole di tutti gli appassionati di calcio i panettoni in versione bianconera, rossonera e nerazzurra. Nelle Latte dei campioni – dal design tutto nuovo – c'è il panettone con Gocce di Cioccolato Balocco preparato secondo la ricetta tradizionale e c'è anche in formato mini. Innovazione e tradizione in un drink per le feste Dal 1875 Pallini delizia i palati degli amanti dei distillati e di certo non smetterà per questo Natale. Tra le proposte Ginarte, versatile e raffinato, ideale in miscelazione per regalare esclusive proposte di cocktail, oppure l'Amaro Formidabile, liquore naturale per chiudere al meglio i pasti. Immancabile, inoltre, il classico Limoncello per fare un salto nei colori e nei profumi estivi.