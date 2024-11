ATP Finals 2024 sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori | gli Azzurri sconfitti escono dal torneo

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino, 15 novembre – Il sogno di proseguire il cammino e di centrare la semifinale alle ATP Finals, sotto il cielo torinese di casa, per la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri sono stati sconfitti, nel pomeriggio di oggi 15 novembre, dal team composto dal giocatore di El Salvador Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic. Il risultato in tabellone è stato quello di 6-3 3-6 10/3. Foto Sposito/FITP da supertennis.tv