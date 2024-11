Thesocialpost.it - Allerta mareggiate nell’Adriatico, stop ai traghetti Termoli-Tremiti

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi niente collegamenti via mare trae le Isole. Il maltempo ha colpito duramente la costa molisana, con piogge intense e vento forte da ieri. La motonave “Santa Lucia” è rimasta ferma in porto. La traversata verso l’arcipelago non è partita questa mattina a causa delle condizioni proibitive del mare.Leggi anche: Colata artica in Abruzzo, termometro a meno dieci gradiLa Capitaneria di porto diha emesso un avviso di burrasca. Vento di nord-est forza 7 e mare molto mosso rendono impossibile navigare in sicurezza. L’rimarrà valida fino a stasera. Le Isole, meta amata dai turisti, oggi restano irraggiungibili. Il maltempo crea disagi ma conferma la forza della natura, che detta sempre le sue regole.L'articoloaiproviene da The Social Post.