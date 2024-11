Game-experience.it - Warcraft, tutte le novità della diretta del 30° anniversario

Leggi su Game-experience.it

Si è conclusa nelle scorse ore ladel 30°die, durante lo show, i team disi sono soffermati sul retaggio di questo iconico universo di gioco, celebrando la community e facendola gioire con leche arriveranno su ogni titolo di.Ecco una rapida panoramica dileche sono state annunciate per ciascun gioco:WORLD OF(Modern): il 23 novembre WoW festeggia 20 anni di continua esplorazione (e salvataggio) di Azeroth.Il primo importante aggiornamento dei contenuti per The War Within, Cavafonda (11.1), verrà pubblicato all’inizio del prossimo anno e porterà i giocatori nella capitale sotterranea dei goblin di Cavafonda, mentre i giocatori continueranno a inseguire la misteriosa Xal’atath per sventare i suoi piani.Con Cavafonda, la seconda stagione di The War Within includerà:2 nuove Scorribande, mentre quelle attuali riceveranno degli aggiornamenti a tema.