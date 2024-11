Dilei.it - Vitamine idrosolubili, cosa sono e a cosa servono

Chi, durante l’inverno, non ha mai provato una calda tisana a base di agrumi e vitamina C, pensando di stimolare le difese immunitarie e affrontare i malanni di stagione? Niente di più sbagliato, essendo la vitamina C una molecola che si degrada ad alte temperature. Lee il loro beneficisulla bocca di tutti, ma bisogna conoscerle affondo per capire le loro caratteristiche e quindi come assumerle correttamente attraverso cibi e bevande. In questo articolo del magazine di DiLei verranno analizzate le, ovvero l’acido ascorbico (vitamina C) e tutte ledel gruppo B. Caratteristiche chimiche, proprietà di queste molecole e fonti alimentari da inserire nella propria alimentazione di tutti i giorni.Cos’è una vitamina idrosolubile?Quando si parla disi intendono molecole che si dissolvono facilmente in acqua e quindipresenti nelle porzioni liquide di numerosi alimenti di origine vegetale, come frutta, verdura e ortaggi.