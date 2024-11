Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2024 ore 15:30

DEL 14 NOVEMBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA.SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA.CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA, CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E DI CASTEL GANDOLFO VERSO ALBANO LAZIALE.AUTO IN CODA ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIOTORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FIRENZE –. I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO REGISTRATO UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 40 MINUTI.