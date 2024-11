Ilrestodelcarlino.it - Viabilità locale e Cispadana. Balboni (Fd’I) al Cafè & Bistrò: "Opera strategica per lo sviluppo"

Infrastrutture e: un Progetto Cruciale per migliorare lae il collegamento delle aree Artigianali e industriali. Se ne è parlato nei giorni scorsi con il candidato FdI in Regione, Alessandroal Café“Il Castello” di Poggio Renatico. Un evento che ha visto la partecipazione di cittadini e militanti del circolo territoriale, un momento di grande valore politico e sociale per rilanciare il futuro della regione Emilia-Romagna.ha esposto con chiarezza i punti salienti del suo programma elettorale, sottolineando l’importanza di un’azione politica che sia vicino alle reali esigenze dei cittadini e che metta al centro le problematiche locali, senza mai dimenticare l’orizzonte nazionale e le sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni. Tra i temi fondamentali trattati, un particolare focus sul completamento e il miglioramento della, una delle opere strategiche più attese per un futuro di crescita eper la nostra regione, e i problemi legati alla, puntando sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulla creazione di un sistema di mobilità integrato e al passo con i tempi.