Terzotemponapoli.com - Valter De Maggio: Il Segreto del Successo di Conte

Un carattere diretto e senza filtriDe, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha espresso a Radio Goal il suo parere su Antonio. Deha descritto l’attuale allenatore del Napoli, come un personaggio molto diverso da come spesso viene percepito dal pubblico e dai media. Deha cercato di sfatare alcuni stereotipi sull’allenatore, delineando il suo carattere e i motivi del suo.Deha iniziato parlando del carattere di, spesso percepito come “antipatico” a causa dei suoi modi decisi e del suo approccio diretto. Secondo Deè in realtà una persona simpatica, anche se determinata e pronta a dire le cose come stanno, senza giri di parole. Questo stile può risultare aggressivo, ma è motivato dalla convinzione delle proprie idee. Anche il suo atteggiamento a bordo campo, spesso criticato come un tentativo di mettere pressione, viene spiegato da Decome una naturale esternazione delle proprie convinzioni, senza secondi fini.