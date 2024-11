Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-11-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da oggi nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete tranviaria sono in programma interventi di manutenzione dei binari su Viale Trastevere nel tratto compreso tra Viale Glorioso e via Morosini prevista una modifica ai corsi dei collegamenti 398 bus che fino al primo dicembre sostituiscono in tutto o in parte i tram delle due linee in particolare le navette bus nel tratto di Viale Trastevere interessato cantiere passeranno e fermeranno al lato della corsia tranviaria domani mattina è in agenda una manifestazione con corteo organizzata dalla rete degli studenti medi da piazza Piazza largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione sono attese 800 persone sino alle 11:30 circa deviazioni o limitazioni per 19 linee di bus sumobilita.