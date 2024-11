Ilgiorno.it - Tifoso cremonese disabile picchiato a Mantova: individuati i due aggressori

Cremona, 14 novembre 2024 -Sono statigli autori dell'aggressione ai danni di ungrigiorossoprima del derby, disputatosi al Martelli sabato scorso. Gli agenti della Questura di, in collaborazione con quella, hanno dato nome e volto ai due responsabili: si tratta di due italiani, un 52enne residente in provincia die un 55enne residente fuori provincia, non appartenenti al tifo organizzato degli ultrasni. Decisive le indagini degli specialisti delle Digos di entrambe le questure: inchiesta lampo e caso chiuso grazie alla raccolta di testimonianze sul posto, immediatamente dopo i fatti, e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Ultras delIl gruppo di disabili cremonesi finito nel mirino era acon l'Associazione Marcotti Osvaldo, insieme ai volontari, nell'ambito di un progetto di Telecronaca Inclusiva.