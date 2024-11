Gaeta.it - Terrorismo, condannato a cinque anni Alaa Rafaei: il caso di proselitismo online per l’Isis

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, un cittadino italiano di origini egiziane di 45, è statodi reclusione per associazione a delinquere finalizzata al. La sentenza è stata emessa dalla giudice per l’udienza preliminare di Milano, Tiziana Landoni, dopo che il 17 ottobre 2023 è scattato il suo arresto insieme a un’altra persona. Secondo le accuse,è stato coinvolto in un’attività dia sostegno delattraverso i social media e ha fornito supporto finanziario a vedove di combattenti jihadisti.Le accuse e gli arrestiIl 17 ottobre 2023 rappresenta una data cruciale nel quadro della lotta contro ilin Italia. In quell’occasione, le autorità hanno arrestatoe un secondo indagato, Mohamed Nosair, un egiziano di 50, con permesso di soggiorno in Italia.